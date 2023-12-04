Тпру и но: как сделать лошадку из старого носка

Даже самые современные игрушки не сравнятся со старой доброй и смешной лошадкой на палке, особенно сделанной своими руками.
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