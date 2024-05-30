Как смеется интернет на разных языках

Когда общаешься с представителем другого народа устно, сразу понятно, если собеседник смеется. А как быть в интернете? Жители разных стран по-разному обозначают смех при общении в социальных сетях и мессенджерах, иногда так, что мы бы никогда в жизни не догадались.
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