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Выявлена опасность образования тромбов у перенесших омикрон-штамм

Выявлена опасность образования тромбов у перенесших омикрон-штамм

Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев рассказал изданию радио Sputnik, будет ли постковидный синдром после коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, отличаться от последствий других вариантов вируса.

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