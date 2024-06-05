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  • Николай
    Пока народ Украины стойко идет  на убой, руководители будут набивать свои карманы, и уже многие из них миллиардеры!!!Генерал Решетнико...
  • Иван Иванов
    В спину стрелять будут. Прецедент уже был......Покупку гражданст...
  • Николай
    Давать гражданство только через СВО, пусть доказывают преданность РФ на полях сражений!!!Покупку гражданст...

Покупку гражданства России надо прекратить и запретить мигрантам привозить родственников

Покупку гражданства России надо прекратить и запретить мигрантам привозить родственников

Покупку гражданства России надо прекратить и запретить мигрантам привозить родственников - президентский совет обсуждает новую миграционную политику ▪️«Покупку гражданства России надо прекратить! Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Очень жаль  нет И.В.Сталина.Вопрос был бы решён в 24 часа.....
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9 час.
Николай
Давать гражданство только через СВО, пусть доказывают преданность РФ на полях сражений!!!
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
В спину стрелять будут. Прецедент уже был......
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1 час.

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