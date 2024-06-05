Покупку гражданства России надо прекратить и запретить мигрантам привозить родственников - президентский совет обсуждает новую миграционную политику ▪️«Покупку гражданства России надо прекратить! Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция.
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