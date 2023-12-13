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Аэропорт Краснодара могут открыть после 15 декабря — Кондратьев

Аэропорт Краснодара могут открыть после 15 декабря — Кондратьев

Окончательное решение будет принято после проведения тестового полёта из Внуково.Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полёта из Внуково, который запланирован на 15 декабря.

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