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Татар-информ

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В Татарстане продают 73-летний «Москвич» с пробегом 3 тыс. км

В Татарстане продают 73-летний «Москвич» с пробегом 3 тыс. км

В Нижнекамске на продажу выставили автомобиль «Москвич 401» 1953 года выпуска с пробегом 3 тысячи км.

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