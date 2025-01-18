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Спички - не игрушка

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Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

Картаполов заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что СВО идет успешно Российские войска в зоне СВО продвигаются "на десятках направлений", идет приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, необходимости в новой волне мобилизации нет.

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