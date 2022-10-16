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Немецкий журналист заявил, что стал лучше понимать призывы Венгрии к отмене санкций

Немецкий журналист заявил, что стал лучше понимать призывы Венгрии к отмене санкций

Сотрудник германского издания Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что после общения с председателем правительства Венгрии Виктором Орбаном начал намного лучше понимать, почему тот призывает снять с РФ санкции, введенные Европейским Союзом.

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