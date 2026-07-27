Жителям ЯНАО счета за коммунальные услуги начали приходить в МАКС

Ямальцы теперь могут получать платежки за ЖКУ в национальном мессенджере МАКС. Такая возможность появилась также у потребителей в Тюменской и Курганской областях, а также еще в нескольких регионах, рассказали в пресс‑центре энергосбытовой компании «Восток».