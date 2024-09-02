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Матч Медведева и Боргеша на US Open приостановили из-за пожарной тревоги

Матч Медведева и Боргеша на US Open приостановили из-за пожарной тревоги

Матч четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) между российским теннисистом Даниилом Медведевым и португальцем Нуну Боржешом приостановили при счете 6:0, 6:1, 1:2 из-за пожарной тревоги.

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