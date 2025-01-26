«Это русский Бобби Орр!». Марченко забил невероятный гол, заставив восхищаться собой всю Америку

Это была победная шайба в овертайме.Трагическая смерть лидера Джонни Годро, психологические проблемы и последующий обмен снайпера Патрика Лайне, неудачи с главными тренерами, невыразительная и нестабильная бригада вратарей — такое количество неудач и несчастий свалилось на бедовый «Коламбус» в последнее время.