ИРИНА АЛКСНИС Прошедшая суббота в Рунете – точнее, в его общественно-политическом секторе – удалась.
Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
А если конкретно - в чем выражение психопатии и кликушества ? По пунктам моего комментария. Можно, конечно, писать всякие умные слова. Но есть поговорка "К Киеве дядька, а в огороде бузина". Вам никаких ассоциаций не приходит на ум, в связи с Вашим комментарием... если напрячь мозги.
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7 час.
Лариса Абросимова
Вот именно - умные, Умные в часы испытаний не занимаются глупым критиканством, пишете неудачные комменты и ,поди, умиляетесь своим "умом"от которых попахивает сами догадайтесь чем.
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3 час.
Игорь Кузнецов
Согласен. Критиковать власть нужно, но не в данное время. Изведём "коричневую чуму" на Украине и тогда займёмся внутренними разборками.
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2 час.
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