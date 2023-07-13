Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

ЮВ

Юрий Во

А если конкретно - в чем выражение психопатии и кликушества ? По пунктам моего комментария. Можно, конечно, писать всякие умные слова. Но есть поговорка "К Киеве дядька, а в огороде бузина". Вам никаких ассоциаций не приходит на ум, в связи с Вашим комментарием... если напрячь мозги.