Любопытно, однако

75 553 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    А кто дает гражданство этим интервентам, на нары.Задержаны мигрант...
  • ольга ястребцева
    Мы русские почему то со всеми дружим за наш счет. Причем иногда не знаем об этом."Совсем озверел ч...
  • ольга ястребцева
    Мне почему то кажется, что В.В.Путин мышцами играет. Только россказни о том, что у нас есть, а у них нету. Только угр..."Совсем озверел ч...

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

ИРИНА  АЛКСНИС Прошедшая суббота в Рунете – точнее, в его общественно-политическом секторе – удалась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
А если конкретно  - в чем выражение психопатии и кликушества ? По пунктам моего комментария. Можно, конечно, писать всякие умные слова.  Но есть поговорка &quot;К Киеве дядька, а в огороде бузина&quot;. Вам никаких ассоциаций не приходит на ум,  в связи с Вашим комментарием... если напрячь мозги.
Ответить
7 час.
Лариса Абросимова
Вот именно - умные, Умные  в часы испытаний  не занимаются глупым критиканством, пишете неудачные комменты и ,поди, умиляетесь своим &quot;умом&quot;от которых попахивает сами догадайтесь чем.
Ответить
3 час.
Игорь Кузнецов
Согласен. Критиковать власть нужно, но не в данное время. Изведём &quot;коричневую чуму&quot; на Украине и тогда займёмся внутренними разборками.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх