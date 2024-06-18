Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Западу уже выгоднее согласиться на денацификацию Украины – Вассерман

Западу уже выгоднее согласиться на денацификацию Украины – Вассерман

Заявление президента Владимира Путина об условиях прекращения конфликта на Украине не только лишило смысла швейцарскую «мирную» конференцию, но и чётко обозначило, какие условия Российская Федерация считает необходимыми для начала переговоров.

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