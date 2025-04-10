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Нам нужны только готовые вступить в бой европейцы, а не белорусы-миротворцы – украинский дипломат

Нам нужны только готовые вступить в бой европейцы, а не белорусы-миротворцы – украинский дипломат

От миротворческого контингента эффективности на линии фронта для Киева не будет никакой. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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