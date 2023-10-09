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Истощение системы ПВО-ПРО Израиля ракетными ударами ХАМАС приводит к необходимости просить противоракеты к «Железному куполу» у США

Истощение системы ПВО-ПРО Израиля ракетными ударами ХАМАС приводит к необходимости просить противоракеты к «Железному куполу» у США

Находит своё подтверждение информация о том, что в связи с массированными ракетными атаками территории Израиля, которые осуществлялись накануне (восьмого) и в особенности 7 октября, израильская ПВ0-ПРО оказалась перегруженной, истощённой израсходовав значительное количество боеприпасов.

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