Бейонсе впервые получила статуэтку за лучший альбом, а Канье Уэст остался без награды: победители премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения премии "Грэмми". Триумфатором стала певица Бейонсе, которая впервые за свою карьеру получила награду за лучший альбом: премии удостоилась её новая пластика Cowboy Carter.
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