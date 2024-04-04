На главу Мурманской области Чибиса напал местный житель с голосами в голове

Напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса 42-летний Александр Б. Обложка © Telegram / SHOT Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершил местный житель — 42-летний Александр Б.
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