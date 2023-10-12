4 полезных завтрака, которые обожают члены британской королевской семьи

Берем вкусные идеи со стола Карла III, принцессы Кейт и других королевских особ Завтрак по-королевски? Почему бы и нет, можем себе позволить! Тем более мы выяснили, что же предпочитают увидеть на своем столе члены британской королевской семьи.
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