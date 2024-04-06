Зеленский пошел ва-банк с мобилизацией: клоун-наркоман хочет и рыбку съесть, и...

© Sputnik / СтрингерСегодня 255 прочитали Владимир Зеленский больше не волнуется о рейтингах и готов предоставить Соединенным Штатам отчет о проделанной работе, в том числе о выполнении их распоряжения по набору мобилизованных солдат, чтобы закрыть дыры на линии соприкосновения.
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