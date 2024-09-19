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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Первый удар по Москве, и всё»: Дугин считает, что мирное время в России закончилось

«Первый удар по Москве, и всё»: Дугин считает, что мирное время в России закончилось

 Дугин считает, что мирное время в России закончилось Вероятность применения ядерного оружия растёт.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Дугина надо послушать. Хватит уже киндер-сюрприз воспринимать всерьёз.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
А ты не в курсе, сколько ЖЭКов расформировали, а бомбоубежища РАСПРОДАЛИ?????????????????? Какое, наХ, правительство? Всё на уровне МЕСТНЫХ &quot;бизьнисьменафф&quot;.
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1 час.
СК
Сергей Ковалев
не понимаю, с какой целью выпестовали Дугина, ибо его речи грешат алармизмом отсутствующего в реальности апокалипсиса. суть противостояния с Западом ежу понятна, а Дугину нет, - дело не в текущем конфликте. причем далеко не в нём. дело в критической несостоятельности задуманной глобальным частным капиталом глобальной же пирамиды власти. суть даже не в том, играет ли Россия на поле капитализЬма, а в том, что не только Россия, к слову, не согласна на отведенное ей кукловодами место в пирамиде. инструменты несогласия могут быть разными - от отстаивания интересов внутри всё ещё существующих наднациональных институтов, до физического сопротивления, когда гегемону поручено ослабить, а лучше совсем сожрать страну. многое в решении такой всеобъемлющей задачи определяет время. кого-то оно буквально лечит. кто-то успевает &quot;доплыть&quot; до своего края, а кто-то усиливается, очищается и переформатируется. за всё надо платить - непреложная истина. и Россия платит лучшим, что у неё есть, - человеческим ресурсом. дугины, нагоняя страху, стучат лапками по столу, требуя собрать ещё больше и бросить их в огонь. а время &quot;перемалывания&quot; сохраняет, в числе прочего позволяя кое-кому &quot;доплыть&quot; или &quot;проплыть мимо&quot;, как в китайской мудрости... было бы гораздо интереснее читать мысли философа, направленные на правильное построение системы управления в РФ так, чтобы разрешить основные противоречия труда и капитала, выливающиеся в частности в это смутное время в банальное воровство у фронта, у страны в целом. переосмысление наследия объективное требуется, пути развития общества нужны. а главком и его генералы разберутся с вопросом СВО. дальше надо заглядывать - как стране жить в условиях двух полюсов - они - т.н. Запад - и мы с БРИКС+, какие идеи, доступные для понимания большинства применимы, на чем строить эффективность альтернативы БРИКС+ сегодня и завтра...
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