«Первый удар по Москве, и всё»: Дугин считает, что мирное время в России закончилось

СК

Сергей Ковалев

не понимаю, с какой целью выпестовали Дугина, ибо его речи грешат алармизмом отсутствующего в реальности апокалипсиса. суть противостояния с Западом ежу понятна, а Дугину нет, - дело не в текущем конфликте. причем далеко не в нём. дело в критической несостоятельности задуманной глобальным частным капиталом глобальной же пирамиды власти. суть даже не в том, играет ли Россия на поле капитализЬма, а в том, что не только Россия, к слову, не согласна на отведенное ей кукловодами место в пирамиде. инструменты несогласия могут быть разными - от отстаивания интересов внутри всё ещё существующих наднациональных институтов, до физического сопротивления, когда гегемону поручено ослабить, а лучше совсем сожрать страну. многое в решении такой всеобъемлющей задачи определяет время. кого-то оно буквально лечит. кто-то успевает "доплыть" до своего края, а кто-то усиливается, очищается и переформатируется. за всё надо платить - непреложная истина. и Россия платит лучшим, что у неё есть, - человеческим ресурсом. дугины, нагоняя страху, стучат лапками по столу, требуя собрать ещё больше и бросить их в огонь. а время "перемалывания" сохраняет, в числе прочего позволяя кое-кому "доплыть" или "проплыть мимо", как в китайской мудрости... было бы гораздо интереснее читать мысли философа, направленные на правильное построение системы управления в РФ так, чтобы разрешить основные противоречия труда и капитала, выливающиеся в частности в это смутное время в банальное воровство у фронта, у страны в целом. переосмысление наследия объективное требуется, пути развития общества нужны. а главком и его генералы разберутся с вопросом СВО. дальше надо заглядывать - как стране жить в условиях двух полюсов - они - т.н. Запад - и мы с БРИКС+, какие идеи, доступные для понимания большинства применимы, на чем строить эффективность альтернативы БРИКС+ сегодня и завтра...