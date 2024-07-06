Зеленский и Байден встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы обсудить вопросы безопасности и сотрудничества с Украиной

Президенты США и Украины намерены провести встречу на саммите НАТО в Вашингтоне. Президент США Джо Байден планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ряд вопросов безопасности, сотрудничества и поддержки Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии