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Новости Курска

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Государственная Дума рассматривает вопрос о новых формах поддержки семей мобилизованных бойцов

Государственная Дума рассматривает вопрос о новых формах поддержки семей мобилизованных бойцов

В Госдуме предложили новую форму поддержки семей мобилизованных к Новому году-2024: дадут подарки или деньги Государственная Дума России рассматривает вопрос о новых формах поддержки семей мобилизованных бойцов к Новому году-2024.

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