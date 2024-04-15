Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Время никого не щадит...

Время никого не щадит...

       Юбилей главбабули совэстрады .на сухую прошёл. - ну так - пара тройка интервью садовников, сантехников, домработниц .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ямкач
&quot;отметив, что такой артистки в стране не было.&quot; тут она права, такой артистки о которой она рассказывает, в стране не было была несомненно талантливая, но очень самовлюбленная и много о себе возомнившая дура.
Ответить
15 час.
Андрей
эти, вообще, кем себя возомнили?тарасова сказала собчак показала...да всем насрать на всех троих.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх