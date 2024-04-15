Юбилей главбабули совэстрады .на сухую прошёл. - ну так - пара тройка интервью садовников, сантехников, домработниц .
Время никого не щадит...
Комментарии
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Игорь Ямкач
"отметив, что такой артистки в стране не было." тут она права, такой артистки о которой она рассказывает, в стране не было была несомненно талантливая, но очень самовлюбленная и много о себе возомнившая дура.
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15 час.
Андрей
эти, вообще, кем себя возомнили?тарасова сказала собчак показала...да всем насрать на всех троих.
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11 час.
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