Говорят, завоз мигрантов – это в интересах страны. Но нас не спрашивают, хотя мы и есть страна

Мы, кстати, никогда не слышали про интересы россиян. Когда говорят о мигрантах. Вы тоже обратили внимание? Интересы страны, или интересы экономики, что заучено нам твердят «сверху» оправдывая бесконечный завоз мигрантов, это конечно важные дела.