В России введут уголовную ответственность для дропперов

Поправки в законодательство подготовило правительство.фото: vk.com/nakgovПравительство подготовило поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность для лиц, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за деньги — дропперов.
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