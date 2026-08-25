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В АТОР оценили планы США аннулировать до 200 тыс. деловых и туристических виз

В АТОР оценили планы США аннулировать до 200 тыс. деловых и туристических виз. Это практически не коснётся россиян, так как с 2022 года документы на въезд в Соединённые Штаты почти не выдавались, отметили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

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