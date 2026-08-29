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Копеечка - Объявления Донбасса

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Двухкомнатная квартира 54кв.м улица Пухова в Донецке - 5 700 000 руб

Двухкомнатная квартира 54кв.м улица Пухова в Донецке - 5 700 000 руб

Продается 2 комнатная квартира. Один взрослый собственник. В квартире есть все необходимое для жизни: мебель , бытовая техника (холодильник, стиральная машина, бойлер), подведен интернет "Матрикс", телевидение "Глобус", есть пианино.

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