Двухкомнатная квартира 54кв.м улица Пухова в Донецке - 5 700 000 руб

Продается 2 комнатная квартира. Один взрослый собственник. В квартире есть все необходимое для жизни: мебель , бытовая техника (холодильник, стиральная машина, бойлер), подведен интернет "Матрикс", телевидение "Глобус", есть пианино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮЕ Автоматика АБГ-20...
- ИВ Щенки цвергпинчер...
- MB 1-ая квартира в К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым