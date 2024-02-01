Россиянка потребовала 2 миллиона рублей от клиники из-за гноя в ягодицах

Россиянка решила засудить клинику, которая провела ей некачественную пластическую операцию. 27-летняя Анастасия из Владивостока сделала пластику ягодиц, после чего в них развился абсцесс и образовался гной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии