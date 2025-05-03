Значение, история и традиция православного праздника день жен-мироносиц, отмечаемого 4 мая 2025 года ClickioДень женщин-мироносиц — это один из самых древних и значимых праздников в православии, о котором говорится в библейских притчах.
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