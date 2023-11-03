"Как тесен мир",- подумал врач, назначая гаишнику 6 клизм в день

- Вам вина или шампанского, мадам? - Водки. Не люблю этих алкогольных прелюдий. На Хеллоуин дети наряжаются нечистью и клянчат сладости, в девичьем мире это единственный день в году, когда можно закосить под шлюху без потери статуса.