"Как тесен мир",- подумал врач, назначая гаишнику 6 клизм в день

- Вам вина или шампанского, мадам? - Водки. Не люблю этих алкогольных прелюдий. На Хеллоуин дети наряжаются нечистью и клянчат сладости, в девичьем мире это единственный день в году, когда можно закосить под шлюху без потери статуса.
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