«Доллар по 100?»: эксперт дал прогноз по курсу в октябре

Свое мнение высказал финансовый аналитик Михаил Беляев. Превысит ли курс доллара в ближайшее время отметку в 100 рублей за единицу американской валюты? На этот вопрос ответил финансовый аналитик Михаил Беляев, пишет «Лента.
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