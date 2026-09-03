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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак успокоил юного болельщика, который расплакался на пресс-конференции. Тренер «Зенита» провел ему экскурсию по стадиону и расписался на футболке

Юный болельщик хотел задать вопрос Сергею Семаку на пресс-конференции после игры « Зенит » – « Динамо » Махачкала (3:0), но сильно разволновался и расплакался.

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