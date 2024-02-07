ИИ прочитал обугленный из-за извержения Везувия древний свиток

ИИ прочитал обугленный из-за извержения Везувия свиток из города Геркуланум Трое исследователей выиграли приз в размере 700 тысяч долларов за использование искусственного интеллекта (ИИ) для чтения древнего свитка из города Геркуланум возрастом 2000 лет, который сильно обуглился во время извержения Везувия.
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