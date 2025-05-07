Регина Тодоренко раскрыла, зачем на самом деле улетела из России на фоне слухов о третьей беременности

На днях Регина Тодоренко и Влад Топалов улетели из России в тёплые края. На фоне слухов о третьей беременности телеведущей поклонники заподозрили, что звёздные супруги надолго покинули страну — вплоть до самих родов.
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