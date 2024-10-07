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Немецкий правый политик обвинен в использовании «рабского» труда белорусских заключенных

Немецкий правый политик обвинен в использовании «рабского» труда белорусских заключенных

Представитель прокуратуры Лейпцига сообщил Financial Times, что ведомство получило официальное обращение о проверке в совершении депутатом незаконных действий по принудительному труду и трудовой эксплуатации и проводит расследование.

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