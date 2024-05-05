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Джимми Батлер: «Если бы я играл, «Бостон» отправился бы на отдых»

Защитник «Майами» посетил вечеринку, во время которой записал видеообращение. «Один, два, три, запись! Если бы я играл, «Бостон» отправился бы на отдых.

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