Авиахаос в Британии: сбой системы NATS парализовал Хитроу и затронул десятки тысяч пассажиров

В Великобритании второй день подряд сохраняются серьёзные перебои в работе воздушного сообщения. Техническая неисправность в системе управления воздушным движением, о которой сообщила британская служба NATS, уже привела к массовым отменам и перенаправлениям рейсов, а аэропорт Лондон — Хитроу остаётся главным очагом проблем.
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