Священник объяснил, что случится с душой бессмертного человека

Скорость технологических изменений, особенно в таких областях как генная инженерия, искусственный интеллект и нанотехнологии, вызывает новые вопросы, выходящие за пределы традиционного научного обсуждения.
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