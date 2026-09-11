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Разин о 3:2 с «Ак Барсом»: «По-честному мы не заслуживали победы. Было много брака, но у команды был характер, за концовочку ребятам респект и уважуха, грамотно отработали»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин высказался о победе в игре против «Ак Барса» (3:2 Б). Нападающий магнитогорцев Дмитрий Силантьев сравнял счет за 9 секунд до конца 3-го периода.

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