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Участие Турции в переговорах России и Украины объяснили

Участие Турции в переговорах России и Украины объяснили

Для президента Турции Реджепа Эрдогана важно показывать свою включенность в переговоры между Россией и Украиной, потому что для него роль посредника в сложных вопросах с точки зрения геополитических процессов дает дополнительные очки, считает политолог Александр Асафов.

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