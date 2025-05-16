Участие Турции в переговорах России и Украины объяснили

Для президента Турции Реджепа Эрдогана важно показывать свою включенность в переговоры между Россией и Украиной, потому что для него роль посредника в сложных вопросах с точки зрения геополитических процессов дает дополнительные очки, считает политолог Александр Асафов.
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