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Россияне стали больше есть мяса птицы вместо говядины и свинины

Россияне стали больше есть мяса птицы вместо говядины и свинины

В первом полугодии 2026 года россияне стали заметно чаще покупать мясо индейки. По подсчётам аналитиков, объём продаж вырос на 17% год к году и достиг 42 тыс.

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