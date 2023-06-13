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RV: В Одессе раздаются мощные взрывы

RV: В Одессе раздаются мощные взрывы

В ночь с тринадцатого на четырнадцатое июня в украинском городе Одесса раздаются взрывы. Такой информацией делится Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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