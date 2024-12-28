SuperJob: 12% родителей в 2024 году пригласят для детей Деда Мороза и Снегурочку

Каждый восьмой родитель, у которого есть ребенок от 4 до 10 лет, будет приглашать Деда Мороза и Снегурочку к своим детям, при этом большинство не намерены проверять наличие прививки от коронавируса или ПЦР-теста у аниматоров.
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