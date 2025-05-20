📹❗️Впервые публикуемое видео ведения огня из 170-мм северокорейской САУ M1989 Koksan и фото ее снарядов.
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📹❗️Впервые публикуемое видео ведения огня из 170-мм северокорейской САУ M1989 Koksan и фото ее снарядов.