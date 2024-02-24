Шойгу призвал к гуманности в отношении украинских пленных

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне специальной военной операции (СВО) группировку войск ВС РФ «Центр», офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.
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