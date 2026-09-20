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ТР Дәүләт Советы депутатлары Казанда Дәүләт Думасына сайлауда тавыш бирде

Татарстан Дәүләт Советы әгъзалары IX чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде, дип хәбәр иттеләр ТР Дәүләт Советы матбугат хезмәтендә.

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