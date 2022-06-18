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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Адиев о возможности матча с Россией: «Мы соседи. Конечно, это было бы интересно»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о сравнении с Гусом Хиддинком, о возможности матче с Россией.

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