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Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Никто не будет уничтожать критикой своего пилота, если он не вышел из первого сегмента квалификации»

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн рассказал о том, что в команде стали значительно спокойнее относиться к неудачам пилотов и стараются действовать в конструктивной манере.

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