Фитнес-тренер перечислила 5 напитков, от которых лучше отказаться в жару

Иванна Идуш в разговоре с изданием "Доктор Питер" посоветовала исключить в жару алкоголь, кофе и сладкие сокиМастер спорта по спортивному чирлидингу Иванна Идуш напомнила, что летом потребность человека в воде многократно увеличивается.