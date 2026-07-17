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Газета Коммуна

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Что будет с аварийными балконами в Воронеже и вырастут ли тарифы ЖКХ после подорожания топлива

Что будет с аварийными балконами в Воронеже и вырастут ли тарифы ЖКХ после подорожания топлива

Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов на пресс-конференции в Доме журналистов рассказал о реконструкции улицы Карла Маркса в Воронеже, системе обращения с ТКО, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и путях решения проблемы с обеспечением электроэнергией на Дальних садах.

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