Что будет с аварийными балконами в Воронеже и вырастут ли тарифы ЖКХ после подорожания топлива

Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов на пресс-конференции в Доме журналистов рассказал о реконструкции улицы Карла Маркса в Воронеже, системе обращения с ТКО, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и путях решения проблемы с обеспечением электроэнергией на Дальних садах.